Crise Espanha-Marrocos: polícia salva migrante que tentou suicídio

Migrantes escalam paredão na cidade de Fnideq, Marrocos, após tentarem cruzar a fronteira com o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África (foto: FADEL SENNA/AFP - 19/5/21)

Guarda civil da Espanha resgata bebê no mar, próximo a Ceuta, enclave espanhol na África (foto: Guarda Civil Espanhola/AFP 18/5/21)

Corpo de imigrante africano em praia de Ceuta, território espanhol (foto: Fotos: AFP )

A polícia informou nesta sexta-feira (21) que salvou um migrante que tentava se suicidar no enclave espanhol norte-africano de, no início da semana, durante a entrada maciça de pessoas vindas de Marrocos.O jovemhavia se pendurado pelo pescoço com um cabo de metal em pleno calçadão, na orla de Ceuta. Quando a polícia chegou, após o alerta dado por um cidadão, não tinha respiração nem pulso, segundo o comunicado do corpo de segurança.Os agentes conseguirame, "mediante estímulos e observação permanente, conseguiram manter o jovem com vida até a chegada dos serviços de saúde", que o levaram para um hospital, informou o comunicado.O jovem entrou em Ceuta no início da semana, quando mais de 8.000ingressaram irregularmente vindos do Marrocos ao enclave espanhol, com o relaxamento dos controles fronteiriços do lado marroquino.Mais de 6.000 deles já foram devolvidos aoA crise de Ceuta desatou umadiplomática entre Madri e Rabat, originada na decisão espanhola de prestar atenção médica ao líder independentista do Sáara Ocidental, um território que Marrocoos considera como seu.

As autoridades espanholas elevaram ainda mais o tom, denunciando uma "agressão" e uma "chantagem" por parte de Rabat, embora no terreno, as relações parecem estar se reconstruindo timidamente para acelerar o retorno dos migrantes.

Mais de 6.000 já foram devolvidos ao Marrocos e, segundo fontes policiais questionadas pela AFP, os dois países "chegaram a um acordo para formalizar o que estava acontecendo na prática e os adultos que entraram estão sendo devolvidos por grupos".

Mas esse retorno não extingue as esperanças de muitos. "Um dia tentarei a sorte novamente e terei sucesso", estimou Hassan, de 17 anos, que "sonha em morar na Europa".