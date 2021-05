Reações internacionais ao cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza

A comunidade internacional, que pede una solução "duradoura" ao conflito, recebeu com satisfação o cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas que entrou em vigor nesta sexta-feira(21).



Estas são as principais reações internacionais à trégua, que coloca fim a 11 dias de hostilidades.



- Estados Unidos:



"Acredito que palestinos e israelenses merecem viver em segurança e desfrutar do mesmo nível de liberdade, prosperidade e democracia", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, na quinta-feira, antes mesmo do cessar-fogo entrar em vigor.



"Meu governo continuará seus esforços diplomáticos silenciosos, mas determinados, para avançar em direção a esse objetivo. Acredito que temos uma oportunidade genuína de avançar e estou empenhado em trabalhar para isso", acrescentou.



O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, que vai viajar ao Oriente Médio "nos próximos dias", "celebrou" o acordo.



- Rússia:



"Moscou observa com grande satisfação que em 21 de maio às 0h200 [20h no horário de Brasília] um cessar-fogo entrou em vigor no conflito israelense-palestino", declarou a porta-voz diplomática russa Maria Zajárova.



"É um passo importante, mas não suficiente. Para evitar uma repetição do confronto violento, é necessário concentrar os esforços internacionais e regionais na reativação das negociações políticas diretas entre israelenses e palestinos", acrescentou.



- China:



"A China acolhe com satisfação o cessar-fogo entre os dois lados e espera que ambos os campos respeitem seriamente o cessar-fogo e o fim da violência", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian.



"A comunidade internacional deve promover o retorno das negociações de paz entre a Palestina e Israel e encontrar uma solução de dois Estados justa, duradoura e abrangente", disse ele.



- União Europeia:



"A União Europeia celebra o anunciado cessar-fogo que põe fim à violência em Gaza e arredores", disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, em um comunicado.



"Estamos chocados e lamentamos a perda de vidas nos últimos 11 dias. Como a UE reiterou constantemente, a situação na Faixa de Gaza é insustentável há muito tempo", acrescentou.



"Somente uma solução política trará uma paz sustentável e encerrará o conflito israelense-palestino de uma vez por todas", continuou Borrell.



- Alemanha:



"É bom que haja um cessar-fogo" e que "não haja mais vítimas", disse o ministro das Relações Exteriores alemão Heiko Maas, recém-chegado de uma visita a Israel e aos territórios palestinos, no Twitter.



Ele disse que "chegou a hora de abordar as causas profundas, restaurar a confiança e encontrar uma solução para o conflito no Oriente Médio".



- França:



"Celebro o fim das hostilidades anunciado na noite passada", disse o chefe diplomático francês Jean-Yves Le Drian, também destacando "o papel fundamental do Egito".



"A escalada dos últimos dias ressalta a necessidade de relançar um verdadeiro processo político entre as partes", disse.



- Hezbollah:



O movimento xiita libanês Hezbollah, inimigo de Israel e apoiador tradicional do Hamas, celebrou nesta sexta-feira uma "vitória histórica" para as facções palestinas em Gaza.



"O Hezbollah parabeniza o heroico povo palestino e sua corajosa resistência pela vitória histórica alcançada [...] contra o inimigo sionista", disse o Hezbollah em um comunicado, que "aplaude especialmente os resistentes, os mártires, os feridos e suas famílias", assim como "a liderança das facções da resistência palestina, que chegaram ao auge desta batalha."



- Jordânia:



"O sucesso dos esforços (...) é um primeiro passo positivo e necessário", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Jordânia, Dhaifallah Al Fayez.



"Israel deve respeitar a medida e parar as provocações e escalada nos territórios palestinos ocupados".



- Turquia:



"Estamos felizes com o cessar-fogo depois de alguns combates que começaram por causa de ações ilegais e sérias provocações de Israel", disse o Ministério das Relações Exteriores turco.



- Papa Francisco:



O papa Francisco celebrou o cessar-fogo na sexta-feira e pediu a toda a Igreja Católica que orasse pela paz.



"Agradeço a Deus a decisão de pôr fim aos conflitos armados e aos atos de violência e rezo pela continuação do caminho do diálogo e da paz", declarou aos embaixadores na Santa Sé.



Twitter