Balanço dos 11 dias de conflito entre Israel e Hamas

Os confrontos entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas deixaram centenas de mortos em 11 dias, obrigaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas e destruíram inúmeras infraestruturas cruciais.



Confira abaixo o balanço feito pela AFP:



- Gaza -



- 243 palestinos, incluindo 66 crianças, foram mortos em ataques aéreos israelenses no enclave, sob cerco desde 10 de maio, segundo o Ministério palestino da Saúde. Entre os mortos, há dois médicos - um deles, o chefe de Medicina Interna do Hospital Shifa, o mais importante da Faixa de Gaza.



- Mais de 1.900 pessoas, incluindo 560 crianças, ficaram feridas no mesmo período, de acordo com a mesma fonte.



- 91.000 pessoas se viram obrigadas a deixarem suas casas, segundo a agência humanitária da ONU.



- 1.447 imóveis (entre casas e apartamentos) foram afetadas e 205 blocos residenciais foram destruídos, de acordo com o grupo Hamas que administra o enclave.



- 75 instalações governamentais e públicas foram danificadas, assim como 14 quilômetros de encanamentos de água, 50 poços de água e 17 quilômetros da rede de esgoto, afirma o Hamas.



- 31 subestações elétricas e 79 quilômetros de cabos foram afetados, com o corte de nove linhas principais.



- 454 carros, ou meios de transporte, foram destruídos, ou seriamente danificados, sempre segundo a mesma fonte.



- Três mesquitas foram completamente destruídas; e 40 mesquitas e uma igreja, danificadas, de acordo com o Hamas.



- Israel -



- 12 pessoas morreram em Israel, incluindo um menino israelense, uma adolescente árabe-israelense e seu pai, além de um indiano e de dois tailandeses, informam médicos israelenses.



- 357 pessoas ficaram feridas por foguetes.



- Dos 4.070 foguetes disparados por grupos armados palestinos contra Israel, o sistema de defesa aérea israelense interceptou cerca de 90%, segundo o Exército.



- 2.061 reclamações foram recebidas sobre casas atingidas por foguetes e sobre pelo menos 1.367 carros afetados no sul e no centro de Israel, de acordo com a autoridade fiscal de Israel, que trata das indenizações.



- Cisjordânia -



- 25 palestinos foram mortos pelas forças israelenses desde o início das hostilidades nos territórios ocupados, segundo as autoridades sanitárias palestinas. O Exército israelense alega que pelo menos cinco deles tentaram atropelar, ou esfaquear, as forças israelenses em postos de controle.