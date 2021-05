Agência da ONU em Gaza quer priorizar aqueles que ficaram desabrigados após bombardeios

A agência da ONU para ajuda aos refugiados palestinos (UNRWA) disse nesta sexta-feira que sua prioridade, após o cessar-fogo entre Israel e o movimento Hamas, é identificar e ajudar aqueles que perderam suas casas em Gaza.



O diretor de operações da UNRWA em Gaza, Matthias Schmale, explicou em videoconferência que a agência começaria a avaliar os danos causados às infraestruturas.



A agência também deve ajudar a "reconstruir as vidas da população aterrorizada e traumatizada", ressaltou.



Um cessar-fogo entrou em vigor nesta sexta em Israel e Gaza, um enclave palestino sob bloqueio israelense por quase 15 anos.



Os ataques aéreos e fogo de artilharia israelenses no enclave mataram pelo menos 243 palestinos em 11 dias, incluindo 66 crianças, de acordo com as autoridades locais.



Schmale alertou que a trégua parece "frágil". "Estou convencido, depois de três anos e meio de presença aqui, que a guerra retornará se as causas subjacentes não forem abordadas", disse ele a repórteres em Genebra, por videoconferência.



"Durante a noite, a maioria das 66.000 pessoas que se refugiaram em nossas 59 escolas voltou para suas casas. Apenas algumas centenas permanecem. Provavelmente são pessoas que perderam suas casas", declarou.



"Não podemos nos contentar com uma reconstrução física. Temos que reconstruir vidas ou ajudar a reconstruir vidas", acrescentou.