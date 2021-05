UE doa 100 milhões de doses de vacinas anticovid para países pobres

A União Europeia (UE) fornecerá 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aos países mais pobres, anunciou nesta sexta-feira (21) a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em uma cúpula do G20 na Itália.



"Todo o mundo, onde seja" deveria ter acesso às vacinas, afirmou Ursula von der Leyen em Roma, no início da reunião, majoritariamente virtual. "Team Europe tem a intenção de fornecer ao menos 100 milhões de doses aos países de baixa e média renda, antes do final de 2021", acrescentou.



O acesso às vacinas para os países mais vulneráveis, a solidariedade internacional e a prevenção de futuras pandemias são o foco desta cúpula de chefes de Estado e de governo do G20, que nesta ocasião conta também com a participação da Comissão Europeia, países africanos e asiáticos, assim como 12 organizações internacionais e fundações privadas.



A declaração final desta cúpula, intitulada "Declaração de Roma", afirmaria principalmente o compromisso dos países mais ricos para promover a produção de vacinas na África, por meio da transferência de tecnologia.



"Enquanto nos preparamos para enfrentar a próxima pandemia, a nossa prioridade deve ser garantir que vamos superar juntos a atual. Devemos vacinar todo o mundo, e rapidamente", alertou o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, cujo país ocupa a presidência rotatória do G20.



A declaração não deve apoiar a polêmica ideia de uma suspensão temporária das patentes das vacinas.