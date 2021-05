Cinco mortos e 10 sobreviventes são encontrados em túneis em Gaza

Pelo menos cinco corpos e cerca de dez sobreviventes foram encontrados em túneis subterrâneos da Faixa de Gaza bombardeados pelo Exército israelense durante sua operação contra grupos armados palestinos - relataram funcionários locais e socorristas nesta sexta-feira (21).



"Esta manhã, retiramos cinco corpos dos escombros de um túnel" alvo dos ataques israelenses, disse um socorrista.



Ao menos dez sobreviventes foram encontrados, segundo as equipes de socorro.



A polícia de Gaza confirmou que segue em busca de mais sobreviventes.



Israel e o movimento islamista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, finalmente chegaram a um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor neste sexta. Com isso, pôs-se um fim à violência que explodiu em 10 de maio.



Desde esta data, 243 palestinos, entre eles 66 menores e combatentes, morreram, e 1.910 ficaram feridos por ataques israelenses na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.



A ofensiva aérea israelense se deu em resposta ao lançamento de foguetes deste enclave palestino contra Israel. De acordo com a polícia israelense, 12 pessoas morreram nos disparos do Hamas, incluindo um menino, uma adolescente e um soldado, e outras 355 ficaram feridas.