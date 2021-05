China manterá edifício que balançou fechado para realizar inspeção

(foto: China OUT / AFP / STR)

Uma torre no sul da China, que causou quando começou a balançar dias atrás, permanecerá fechada enquanto as causas do movimento são- informou o proprietário do imóvel.O arranha-céus de 300 metros de altura, o SEG Plaza, na cidade de Shenzhen, ao sul de Hong Kong, começou ana noite de terça-feira, levando a uma rápidaEquipes de emergência já descartaram que umtenha causado a oscilação da torre, localizada no bairro Futian da cidade, considerado um centroEm um comunicado interno aos inquilinos divulgado pelade notícias oficial Xinhua, o proprietário do prédio disse que ninguém terá permissão para entrar até que aseja concluída. Nenhum prazo foi mencionado na nota.A medida entrou emna sexta-feira.O nome do edifícioao fabricante de semicondutores e eletrônicos Shenzhen Electronics Group (SEG), cujos escritórios estão no complexo, junto com um grande mercado deOs engenheiros usaram drones para inspecionar o edifício, cuja construção foi concluída em 2000.Um dia depois da oscilação, o consulado dos Estados Unidos na cidade vizinha de Guangzhou alertou seus cidadãos para que evitem se aproximar da torre e disse que há "informaçõespara avaliar os riscos de".