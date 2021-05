Microsoft aposenta o navegador Internet Explorer

Chegou o momento de aposentar o Internet Explorer, o navegador que a Microsoft criou há 25 anos, mas que acabou abandonado pelos usuários que preferem o Chrome (Google) e o Safari (Apple).



"O futuro do Internet Explorer no Windows 10 é o Microsoft Edge", declarou a gigante de informática em seu blog.



O Edge é "mais rápido, mais seguro e oferece uma experiência de navegação mais moderna", admitiu a empresa, além de ser "compatível com sites e aplicativos mais antigos".



Muito internautas publicaram mensagens de condolências irônicas no Twitter nesta quinta-feira, em alusão às brincadeiras das quais o navegador da Microsoft foi alvo durante anos.



"Descanse em paz, Internet Explorer. Nunca te usei, mas quando você estiver morto já não poderemos mais rir de você", disse o usuário UwU.



A Microsoft informou que em 15 de junho de 2022 não haverá mais suporte técnico para o Internet Explorer.



Contudo, os sites criados para o velho navegador poderão ser acessados pelo Edge até 2029, prometeu a Microsoft, especialmente porque muitas organizações "têm uma quantidade surpreendentemente grande de sites" baseados na tecnologia antiga.



O Chrome, navegador do Google, domina quase 65% do mercado global, de acordo com o Statscounter. O Safari, da Apple, disponível em computadores e outros dispositivos da marca, ocupa o segundo lugar com cerca de 19%.



O Firefox, da Mozilla Foundation, e o Edge estão na terceira e quarta colocações com 3,59% e 3,39% do mercado global, respectivamente.



