Wall Street se recupera depois de três sessões em queda

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (20) depois de três sessões de baixa.



O índice Dow Jones subiu 0,56% a 34.084,15 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq teve alta de 1,77% a 13.535,74 unidades. Enquanto isso, o índice ampliado S&P; 500 subiu 1,06% a 4.159,12 unidades.



Na quarta-feira, depois da publicação de trechos das atas da reunião do Comitê Monetário do Fed (banco central americano), que destacavam que alguns membros da organização se perguntam se não será o momento de avaliar mudanças na política monetária, os índices caíram.



"O fato de levar um pouco as taxas ao nível normal poderia não prejudicar demais o estado do mercado", relativizou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.



Há "possibilidades de que a decisão" eventual "do Fed já esteja integrada" às cotações.



O mercado recebeu os dados de pedidos de auxílio ao desemprego nesta quinta-feira.



Os pedidos semanais continuaram caindo no começo de maio nos Estados Unidos, alcançando o nível mais baixo desde o início da pandemia, coincidindo com a recuperação progressiva da atividade econômica, segundo dados publicados pelo Departamento do Trabalho.



Entre 9 e 15 de maio, 444.000 pessoas se registraram para receber o seguro desemprego contra 478.000 na primeira semana de maio, de acordo com dados revistos em leve alta.



Esta cifra é melhor do que a esperada, já que os analistas antecipavam 460.000 inscrições.



Enquanto isso, a atividade manufatureira da região da Filadélfia registrou uma forte queda em maio, após alcançar em abril seu máximo em 50 anos, segundo um indicador da filial local do Fed, publicado nesta quinta-feira.



O índice perdeu 19 pontos, situando-se em 31,5 em maio, contra 50,2 pontos de abril, segundo uma pesquisa realizada entre 10 e 17 de maio.



Os dados de maio são inferiores aos 42 pontos antecipados pelos analistas.



Coinbase