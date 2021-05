O governo de Joe Biden propôs a seus parceiros da OCDE uma taxa de "pelo menos" 15% sobre a renda empresarial das multinacionais em nível mundial, informou nesta quinta-feira (20) o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em um comunicado de imprensa.



A cifra é inferior aos 21% que o Tesouro avaliou inicialmente e que a OCDE pensava alcançar. O Tesouro destaca que 15% são "um piso" e que as tratativas continuarão com o objetivo de ser "ambiciosos" e "aumentar esta taxa", detalha o comunicado.