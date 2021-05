Snapchat reporta 500 milhões de usuários ativos mensais

O Snapchat, rede social popular entre os jovens, informou nesta quinta-feira (20) que tem 500 milhões de usuários ativos por mês, em um momento de crescimento em várias partes do mundo.



A plataforma, que expandiu suas ofertas além de suas mensagens efêmeras originais, não havia anunciado anteriormente um número de usuários ativos mensais, mas havia dito no mês passado que tinha 280 milhões de usuários ativos diários.



"Agora alcançamos mais de 500 milhões de usuários ativos por mês, e quase um em cada dois usuários de smartphones nos Estados Unidos está no Snapchat", disse o CEO Evan Spiegel na abertura do Snap Partner Summit, empresa matriz da rede.



"Nos Estados Unidos, França, Reino Unido, Austrália e Holanda, o Snapchat está se tornando uma parte indispensável da vida das pessoas, atingindo 90% dos jovens de 13 a 24 anos e 75% dos de 13 aos 34 anos", disse Spiegel.



De acordo com o CEO, o Snapchat teve um crescimento vertiginoso no ano passado pelos confinamentos e paralisações devido à pandemia de coronavírus, e dobrou os usuários ativos diários na Índia nos últimos cinco trimestres.



"Nossa comunidade fora da América do Norte e da Europa está crescendo rapidamente", observou ele. "Na verdade, aproximadamente 40% de nossa comunidade está agora fora da América do Norte e da Europa".



Conhecido por suas mensagens que desaparecem, o Snapchat expandiu suas parcerias com uma variedade de empresas de mídia, incluindo jogos, notícias, entretenimento e trechos de esportes.



Ele também é conhecido por seus recursos de realidade aumentada que permitem aos usuários compartilhar seu próprio conteúdo e comprar enquanto testam itens virtualmente.



A empresa revelou uma série de novas parcerias na quinta-feira, incluindo uma com o aplicativo de namoro Bumble, que permite aos usuários compartilharem conteúdo feito com a tecnologia de realidade aumentada do Snapchat.