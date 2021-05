Palestinos e israelenses se acusam mutuamente de genocídio na ONU

O ministro das Relações Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, e o embaixador israelense nos Estados Unidos, Gilad Erdan, se acusaram mutuamente de "genocídio" durante um debate na Assembleia Geral da ONU.



"No debate de hoje, não vemos uma defesa dos objetivos estabelecidos pela ONU, mas sim uma indiferença em relação ao status do Hamas, que, como os nazistas, está empenhado no genocídio do povo judeu", declarou o diplomata israelense.



"Como podem alguns se apressar em fazer declarações condenando o assassinato de um palestino em um momento em que o mundo inteiro permanece em silêncio e fecha os olhos ao genocídio de famílias palestinas inteiras?", questionou o ministro palestino. Durante seu discurso, o embaixador israelense saiu da sala.



No devido tempo, Erdan observou: "vemos uma tentativa de criar uma falsa equivalência moral".



E contrastou: "Israel faz tudo o possível para evitar baixas civis. O Hamas faz tudo o possível para aumentar as baixas civis".



De acordo com a polícia israelense, foguetes do Hamas e de outros grupos islâmicos armados deixaram 12 mortos em Israel, incluindo uma criança, um indiano e dois tailandeses.



Enquanto isso, os ataques israelenses em Gaza mataram 232 palestinos, incluindo 65 crianças, e feriram 1.900, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.



Além disso, de acordo com as autoridades do Hamas, vastas áreas ficaram em escombros e cerca de 120.000 pessoas foram deslocadas.



"Como pode uma potência ocupante ter o direito de se defender quando todo um povo sob ocupação está privado dos mesmos direitos?" o ministro palestino disse sobre as reivindicações israelenses de autodefesa.



"Vamos parar este massacre", disse ele.