Azerbaijão está disposto a iniciar diálogos de paz com Armênia

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou nesta quinta-feira (20) que está disposto a participar de diálogos de paz com a Armênia, seis meses depois do conflito entre ambos os países pelo controle do enclave de Nagorno Karabakh.



"Estamos dispostos a trabalhar em um acordo de paz com a Armênia para terminar definitivamente com o aspecto militar das nossas relações, e para minimizar os futuros riscos", declarou Aliyev em coletiva de imprensa online sobre o Cáucaso, transmitida em seu canal do YouTube.



"O conflito de Nagorno Karabakh terminou e chegou o momento de pensar no futuro", afirmou.



O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, afirmou nesta quinta-feira durante uma reunião ministerial que está preparando um acordo com o Azerbaijão, mediado pela Rússia.



"As decisões sobre as quais se chegou a um acordo de princípios com nossos parceiros internacionais se ajustam em 100% aos interesses da Armênia", declarou Pashinyan, antes de acrescentar que ele "assinará esse documento se o Azerbaijão respeitar o acordado".



Por outro lado, se recusou a oferecer mais detalhes no momento.



Azerbaijão e Armênia se enfrentaram no outono boreal de 2020 pelo controle de Nagorno Karabakh, uma região separatista armênia em território azerbaijano. O conflito deixou mais de 6.000 mortos e a derrota militar de Yerevan, que teve que devolver partes do território a Baku - capital do Azerbaijão.



Apesar do cessar-fogo estabelecido sob mediação de Moscou e do envio de soldados de paz russos, as tensões na região persistem.



Na semana passada, a Armênia acusou as forças azerbaijanas de terem violado a fronteira para tomar territórios às margens do lago Sev, situado entre os dois países, mas Baku negou.



Nesta quinta-feira, Pashinyan afirmou que cerca de 600 soldados azerbaijanos permaneciam no território armênio e que essa questão deve ser resolvida "pela via política".



