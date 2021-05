Palestinos e israelenses se acusam mutuamente de genocídio na ONU

O ministro das Relações Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, e o embaixador israelense nos Estados Unidos, Gilad Erdan, se acusaram mutuamente de "genocídio" durante um debate na Assembleia Geral da ONU.



"No debate de hoje, não vemos uma defesa dos objetivos estabelecidos pela ONU, mas sim uma indiferença em relação ao status do Hamas, que, como os nazistas, está empenhado no genocídio do povo judeu", declarou o diplomata israelense.



"Como podem alguns se apressar em fazer declarações condenando o assassinato de um palestino em um momento em que o mundo inteiro permanece em silêncio e fecha os olhos ao genocídio de famílias palestinas inteiras?", questionou o ministro palestino.