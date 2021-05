Agências de saúde do Japão aprovam vacinas da Moderna e da AstraZeneca

Agências reguladoras do Japão deram aval hoje às vacinas contra Covid-19 desenvolvidas pela Moderna e pela AstraZeneca, informou o Guardian. Segundo o ministro da Saúde, Norihisa Tamura, as recomendações de um painel da pasta antecedem a aprovação oficial do governo, anunciada para amanhã.



Tamura comparou a aprovação das novas vacinas à construção de trilhos ferroviários extras. "Isso significa que a implementação da vacinação será mais suave", afirmou. Os suprimentos das doses da Moderna já foram importados e serão usados em centros de vacinação em massa em Tóquio e Osaka a partir da próxima semana.



França



A França anunciou que vai disponibilizar a vacina contra a covid-19 para a população com mais de 18 anos a partir de 31 de maio, duas semanas antes da data inicialmente planejada.