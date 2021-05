FMI retomará gradativamente atividades presenciais em 1º de junho

Depois de mais de um ano de teletrabalho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) irá retomar gradualmente suas atividades presenciais a partir de 1º de junho, conforme a epidemia de covid-19 diminui nos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (20) o porta-voz da agência.



"Depois de trabalhar remotamente no ano passado, retomaremos as operações limitadas à nossa sede em Washington DC, com um retorno gradual da equipe aos nossos prédios a partir de 1º de junho", disse Gerry Rice a repórteres.



Ele ressaltou que esta decisão "reflete a melhoria nas condições de saúde e segurança relacionadas à covid-19 na área metropolitana de DC".



Como a maioria dos escritórios em Washington, o FMI fechou suas portas em março de 2020, quando o surto de covid-19 nos Estados Unidos se intensificou e a pandemia global foi declarada.



A instituição realizou suas reuniões de outono e primavera em formato virtual, em outubro de 2020 e abril de 2021, respetivamente.



Rice disse que haverá um "retorno gradual" dos funcionários e que "muitos aspectos de nosso modo virtual de operação continuarão", à medida que o FMI caminha para a reabertura total de sua sede nos próximos meses.



"O Fundo tem sido capaz de manter um serviço completo para nossos países membros durante a pandemia, na verdade, de várias maneiras, um serviço sem precedentes", explicou Rice.