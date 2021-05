Carlos Ghosn terá que reembolsar Nissan e Mitsubishi em 5 milhões de euros

(foto: AFP / ANWAR AMRO)

O ex-executivo do setorCarlos Ghosn, acusado de fraude, terá de reembolsar quase 5 milhões de euros em remuneração à aliança Nissan-Mitsubishi - decidiu a Justiçanesta quinta-feira (20/5).Carlos Ghosn havia entrado com uma ação judicial contra a, controlada por uma holding holandesa, para contestar o que ele chamou deilegal. Exigia EUR 15 milhões de indenização.O tribunal de Amsterdã considerou, no entanto, que não haviaentre a empresa e o magnata do setor automotivo e que este último não tinha direito às quantias."Faltava a permissãodo conselho de", disse o tribunal, em um comunicado.A corte esclareceu que oanterior, iniciado em julho de 2012, havia expirado em abril de 2018 e que Ghosn teria de reembolsar os salários que recebeu entre abril e novembro de 2018, o correspondente a cerca de EUR 5milhões.O libanês-franco-brasileiro foi preso em novembro de 2018 no Japão e foipor quatro acusações: duas por renda diferida não declarada às autoridades do mercado de ações por parte da Nissan, e outras duas, por quebra de confiança agravada.Ghosn sempre se disse inocente e denunciou uma conspiraçãopor certos executivos da montadora japonesa para derrubá-lo.Após vários meses de detenção no Japão, foi solto sob fiança e fugiu para o Líbano. É suspeito de ter escapado dos controles no Aeroportode Kansai, em Osaka (oeste do Japão), ao se esconder em uma grande caixa de equipamento de áudio, antes de decolar em um jato particular.Ghosn permanece fora do alcance da Justiça, uma vez que o Líbano não possui acordo decom o Japão.