Jornalista teria mentido por bombástica entrevista com Lady Di em 1995

O jornalista britânico Martin Bashir usou métodospara obter uma impactante entrevista com a princesa Diana,em 1995 pela rede- informa o jornal, citando uma investigação independente, antes de suanesta quinta-feira (20/5).Em novembro passado, aanunciou umaindependente, realizada pelo ex-juiz da Suprema Corte John Dyson, sobre as circunstâncias que envolveram aLady Di. A decisão foi celebrada por seu filho mais velho, príncipe William.A entrevista, que lançou a carreira de Bashir, de 58 anos, foi umana imprensa.Nela, Diana afirmou que havia "três pessoas" em seu casamento - umaà relação extraconjugal de Charles com Camilla Parker-Bowles, hoje sua esposa - e admitiu que ela mesma estava tendo um caso.Diana faleceu em umde carro em Paris, em 1997.De acordo com a investigação independente, citada peloantes de suahoje à tarde, o repórter teria violado as regras editoriais, aodocumentos para obter a entrevista. Arevela ainda que funcionários daacobertaram suas ações.Martin Bashir teria mostrado extratos bancários - que se revelaram falsos - a Charles Spencer, irmão de Diana, afirmando que pessoas eram pagas para espionar sua irmã. Segundo este último, foi isso que o levou a apresentar oa Lady Di.A polícia britânica e o órgãodo setor de comunicação (Ofcom, na sigla em inglês) decidiram não iniciar uma investigação.Em meados de maio, aanunciou ade Martin Bashir, por motivos de saúde. Desde 2016, ele era responsável pela cobertura religiosa para este grupo audiovisual público.Depois desta entrevista, o jornalista continuou suanos Estados Unidos, até voltar para o Reino Unido para trabalhar na BBC. Permaneceu na rede até então.Além de Lady Di, tambémMichael Jackson para um documentário feito em 2003 para a ITV. Posteriormente, o agora falecido astro do pop apresentou uma queixa ao órgão regulador do setor audiovisual britânico, acusando Bashir de ter construído e transmitido uma imagem distorcida de seu comportamento e de suacomo pai.