O japonês Kentaro Miura, autor da famosa série de mangá "Berserk", morreu recentemente aos 54 anos, anunciou nesta quinta-feira a equipe da revista Young Animal, que publica a obra medieval-fantástica há mais de 30 anos.



Kentaro Miura "faleceu em 6 de maio vítima de uma dissecção da aorta", anunciou no Twitter a revista da editora japonesa Hakusensha, que apresentou condolências e expressou o "imenso respeito e gratidão".



Ambientado em um universo de "fantasia obscura", sombrio e apocalíptico, "Berserk" foi publicado pela primeira vez em 1989 e conta a história de Guts, um guerreiro solitário perseguido e que busca a vingança de seu ex-mestre.



Publicada por episódios na revista Young Animal, "Berserk" era objeto também de uma distribuição em mangás. Os 40 volumes publicados até o momento venderam mais de 50 milhõess de exemplares em 15 países.



Com sua violência gráfica e desenhos detalhados, "Berserk" influenciou outras produções culturais, como a série de jogos eletrônicos Souls.



Kentaro Miura foi homenageado em 2002 por "Berserk" no prestigioso prêmio cultural japonês Osamu Tezuka.