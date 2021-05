Tiroteio e perseguição policial deixam um morto em Amsterdã

Um suposto ladrão morreu, dois ficaram feridos e sete pessoas foram presas nesta quarta-feira (19) após tiroteios e uma impressionante perseguição policial ao norte de Amsterdã, informaram as forças de segurança.



Tudo começou por volta das 14h15 locais, quando indivíduos armados - cerca de dez de acordo com a imprensa - atacaram um veículo de transporte de mercadorias perto de uma empresa de metais preciosos localizada ao norte da capital holandesa.



Vários veículos de comunicação holandeses afirmam que o veículo atacado transportava um carregamento de ouro e diamantes no valor de cerca de 50 milhões de euros (61 milhões de dólares).



De acordo com a polícia, os suspeitos fugiam em dois veículos para a pequena cidade de Broek, em Waterland. Dezenas de policiais os perseguiram. "É uma situação que não acontece todos os anos", disse o porta-voz da polícia.



Vídeos de testemunhas divulgados pela mídia local mostram um carro se chocando contra um jardim atrás de uma casa e os suspeitos, vestidos de preto, correndo para um campo próximo.



Também podem ser vistas cenas de caos, com helicópteros sobrevoando a área enquanto policiais e ladrões trocavam tiros ao cair da noite e uma nuvem de fumaça subia de um carro em chamas sob um céu escuro.



Um porta-voz da polícia confirmou o uso de armas de fogo. No entanto, segundo ele, por enquanto não se sabe se as balas que mataram um dos supostos ladrões e feriram outros dois foram disparadas pela polícia.