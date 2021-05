Ao menos quatro presos foram decapitados durante um enfrentamento entre facções, registrado nesta quarta-feira (19) em uma prisão no oeste da Guatemala, informou a polícia à AFP.



"No momento, temos conhecimento de quatro mortos (...) A informação preliminar que temos é que foram decapitados", disse o porta-voz da Polícia Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar. As autoridades suspeitam que uma das facções atacou a outra em represália por um incidente ocorrido dias atrás, explicou.