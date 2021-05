Wall Street fecha em leve queda após atas do Fed

A bolsa de Nova York fechou em leve queda nesta quarta-feira (19), após a publicação de trechos das atas da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



O índice principal, Dow Jones, recuou 0,48% a 33.896,04 unidades. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq fechou quase estável com queda marginal de 0,03%, a 13.299,74 pontos. Já o S&P; 500 perdeu 0,29% a 4.115,68.



Trata-se da terceira queda consecutiva da bolsa nova-iorquina.



Algumas autoridades do Fed consideram que a rápida recuperação do país justifica avaliar um plano para ajustar a política monetária, segundo trechos das atas de sua última reunião, publicados nesta quarta.



"Um certo número de participantes consideraram que se a economia continuasse progredindo rapidamente para os objetivos (do Fed), seria talvez oportuno, em algum momento das próximas reuniões, começar a discutir um plano para ajustar o ritmo de compras de ativos", detalhou o documento sobre a reunião do Comitê Monetário do Fed (FOMC) dos dias 27 e 28 de abril.



Esta é a primeira vez em muito tempo que autoridades do Fed consideram reduzir seu apoio monetário à economia.



Estas menções "capturaram a atenção dos mercados porque os investidores são muito sensíveis a qualquer mudança na reflexão do Fed", disse Quincy Krosby, da Prudential.



Os trechos das atas mostram que os membros do FOMC não são unânimes quanto a começar a moderar o apoio monetário através da compra de ativos, que juntamente com as taxas de referência ultrabaixas, impulsionam o crédito e sustentam o investimento e a atividade.



"Havia outros membros do Fed que consideravam que não é o momento ainda de pensar nisto, mas o simples fato de que tenha sido mencionado foi notado pelo mercado", acrescentou Krosby.



TARGET



PRUDENTIAL PLC



Coinbase