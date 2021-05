Menores de 60 anos vacinados com AstraZeneca na Espanha podem receber 2ª dose da Pfizer

O governo espanhol decidiu nesta quarta-feira (19) que menores de 60 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca podem receber uma segunda injeção da Pfizer, anunciou a ministra da Saúde, Carolina Darias.



A Espanha decidiu no dia 7 de abril reservar a vacina anticovid da AstraZeneca para maiores de 60 anos, após observar alguns casos de coágulos sanguíneos causando trombos.



Permaneceu no ar a dúvida sobre o que fazer com pessoas dessa faixa etária que receberam o soro AstraZeneca, que requer uma segunda dose para completar a imunização.



O instituto epidemiológico Carlos III e cinco hospitais espanhóis organizaram, portanto, um ensaio clínico sobre a possibilidade de combinar a AstraZeneca com a Pfizer, cuja conclusão foi "uma alta resposta imunológica", segundo a ministra Darias.



Portanto, o imunizante da Pfizer agora pode ser administrado para esse grupo.



Quem rejeitar essa opção pode, no entanto, receber uma segunda dose da AstraZeneca, com base no "consentimento informado" que o comitê espanhol de bioética vai formular em breve, segundo o ministro.



No momento, 15,7 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose, ou seja, um terço da população espanhola, segundo dados do Ministério da Saúde.



A imunização completa foi recebida até agora por 15,7% da população espanhola, mais de 7,4 milhões de pessoas.



As vacinas atualmente administradas na Espanha são as da Moderna, AstraZeneca e Janssen, cujas compras são coordenadas para toda a UE pela Comissão Europeia.