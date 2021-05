Acordo sobre programa nuclear iraniano 'vai ganhando forma', segundo negociadores

Os negociadores do acordo do programa nuclear iraniano, que concluíram nesta quarta-feira (19), em Viena, uma nova rodada de negociações para fazer o Irã e os Estados Unidos voltarem ao pacto, informaram que começaram a vislumbrar um futuro acordo.



"Avançamos bem. Um acordo vai ganhando forma", afirmou no Twitter após o encontro o diplomata europeu Enrique Mora, à frente das negociações.



"Agora há um acordo comum sobre o que resta aos Estados Unidos" para voltar ao "plano de ação" (JCPOA, no acrônimo em inglês), concluído em 2015 para evitar que Teerã se dotasse da bomba atômica, mas que está moribundo depois que o presidente Donald Trump decidiu se retirar do mesmo em 2018.



O Irã e os Estados Unidos, convidados indiretamente às conversações, têm que chegar a um acordo sobre as sanções restabelecidas pelo ex-presidente e o retorno de Teerã ao cumprimento dos compromissos nucleares.



"Tanto no aspecto nuclear quanto no plano das sanções, começamos a ver se desenharem os contornos do que poderia se parecer com um acordo final. O que está em jogo é diferente da última vez que nos reunimos", reagiram os membros do E3 (França, Alemanha, Reino Unido).



Diplomatas destes países advertiram, no entanto, que não se deve "subestimar os próximos desafios", diante da "complexidade de várias questões técnicas".



O Irã também destacou que "superamos grandes etapas", segundo comentou o presidente Hassan Rohani em um discurso televisionado, prometendo negociações na forma de uma "vitória" para a nação.



As diferentes partes do acordo, que incluem Rússia e China, se reunirão no começo da semana que vem na capital austríaca.