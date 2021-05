Rússia coloca cápsula espacial Soyuz à venda

A agência espacial russa Roscosmos anunciou que colocará à venda uma de suas espaçonaves Soyuz, enquanto o setor sofre com problemas de orçamento e concorrência internacional.



"A carcaça do veículo de pouso 738 da missão Soyuz MS 08" foi colocada à venda pela Glavcosmos, subsidiária responsável pela promoção da agência espacial, segundo nota divulgada terça-feira à noite.



"O módulo de descida será uma peça ideal para qualquer exposição pública ou privada que tenha o espaço como tema", continuou Glavcosmos, que não especifica quanto dinheiro espera obter.



"O preço da nave é um segredo comercial", disse à AFP o porta-voz da Glavcosmos, Evgeni Kolomiev.



A missão Soyus MS-08 levou o cosmonauta russo Oleg Artemiev e os astronautas da NASA Drew Feustel e Richard Arnold para a Estação Espacial Internacional em 21 de março de 2018 e os trouxe de volta à Terra em 4 de outubro do mesmo ano.



O setor espacial russo, que anunciou muitos projetos altamente ambiciosos, está subfinanciado, sofrendo cortes no orçamento de quase US$ 2 bilhões e concorrência internacional em voos tripulados e lançamento de satélites.



O diretor da Glavcosmos, Dmitri Loskoutov, citado pela agência de notícias Ria Novosti, não descartou a possibilidade de colocar à venda outras naves no futuro.



ISS