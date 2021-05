O ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, viaja nesta quinta-feira (20) para Israel e Ramallah, na Cisjordânia, onde terá reuniões com o buscar uma desescalada entre israelenses e palestinos - informou uma porta-voz nesta quarta (19).



Maas se reunirá com o chanceler israelense, Gabi Ashkenazi, e com o ministro da Defesa, Benny Gantz. Também está previsto um encontro com o presidente israelense, Reuven Rivlin. Do lado palestino, reúne-se com o primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh, conforme comunicado oficial.