Putin e Xi iniciam trabalhos em centrais nucleares russas na China

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega chinês, Xi Jinping, lançaram nesta quarta-feira (19), por videoconferência, obras em centrais nucleares construídas pela agência russa Rosatom na China.



"Vladimir Putin e Xi Jinping iniciaram os trabalhos de fundição de concreto nas fundações da sétima unidade da central nuclear de Tianwan e da terceira unidade da central nuclear de Xudabao", informou o Kremlin.



"Especialistas russos e chineses estão realizando um projeto conjunto emblemático e verdadeiramente histórico", declarou Putin.



"Estão sendo construídos potentes e modernos reatores nucleares de design russo, que cumprem todos os requisitos de segurança e as mais altas normas ambientais", completou.



A central nuclear de Tianwan funciona desde 2007, enquanto a de Xudabao se encontra em construção.



O presidente russo indicou que estes reatores entrarão em serviço no biênio 2026-2028.



"Isso realmente permitirá que nossos países contribuam juntos, de forma significativa, para abastecer os mercados mundiais de energia limpa, para a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa e para a aplicação da agenda climática internacional", acrescentou.



Do lado russo, o evento também foi acompanhado pelo vice-primeiro-ministro de Energia, Alexander Novak, e pelo diretor da agência atômica Rosatom, Alexei Likhachev.



"Podemos dizer que as relações entre Rússia e China alcançaram o nível mais alto da história", afirmou Putin.



Os trabalhos iniciados nesta quarta-feira derivam dos acordos firmados em 2018, durante uma visita do presidente russo a Pequim.