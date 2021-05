A Trump Organization é investigada criminalmente

A Trump Organization, conglomerado de empresas da família do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, é objeto de uma investigação criminal, anunciou o procurador-geral do estado de Nova York nesta terça-feira (18).



"Informamos à Trump Organization que nossa investigação sobre a organização não é mais puramente civil por natureza", disse a porta-voz da procuradoria-geral, Letitia James.



"Agora estamos investigando ativamente a Trump Organization com bases criminais, juntamente com o promotor público de Manhattan".



A organização é a holding de centenas de empresas de Trump, de hotéis a campos de golfe.



Trump, que deixou a Casa Branca em janeiro, nega qualquer irregularidade e já havia chamado a investigação de suas finanças pelo promotor público Cyrus Vance, um democrata, como "uma continuação da maior caça às bruxas política da história de nosso país".



Enquanto isso, o escritório de James também está investigando as alegações de fraude bancário e fraude em seguros por meio de processos civis.



A Trump Organization fortaleceu sua equipe jurídica com a contratação, no início de abril, de um veterano advogado criminal, Ronald Fischetti, 84 anos.



A investigação do promotor distrital inicialmente se concentrou em pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres que afirmam ter tido casos com Trump, mas se expandiu para alegações de evasão fiscal e fraude.



A investigação é conduzida de maneira sigilosa e parecia estar avançando quando a equipe de Vance recebeu oito anos de declarações de impostos de Trump em março.



Seis meses depois de perder as eleições presidenciais nos Estados Unidos, milhões de republicanos continuam a ver Trump como seu líder, apesar de suas repetidas afirmações infundadas de que o presidente Joe Biden ter sido eleito com fraude.