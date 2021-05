A França apresentou uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU na noite desta terça-feira(18), em coordenação com Egito e Jordânia, pedindo um cessar-fogo no conflito entre Israel e Gaza, informou o Palácio do Eliseu.



Durante um encontro entre Emmanuel Macron, o presidente egípcio Abdel Fatah Al Sisi e, por videoconferência, o rei Abdullah II da Jordânia, "os três países chegaram a acordos sobre três elementos simples: os tiros devem parar, é chegado o momento do cessar-fogo e o Conselho de Segurança da ONU deve resolver o problema", informou o Eliseu.