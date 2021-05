Quatro palestinos mortos na Cisjordânia em dia de 'fúria'

Quatro palestinos foram mortos e dois soldados israelenses foram feridos por tiros nesta terça-feira (18) na Cisjordânia ocupada, palco de um dia de greve e "fúria" que terminou em confrontos violentos.



Diversas manifestações, que degeneraram em confrontos com o exército, aconteceram em toda a Cisjordânia, no marco de um dia de greve geral contra a ocupação israelense e em solidariedade aos habitantes de Gaza.



Perto de Ramallah, centenas de jovens atiraram pedras e coquetéis molotov contra os militares israelenses presentes, que responderam com gás lacrimogêneo e tiros balas de borracha, segundo jornalistas da AFP.



O exército israelense disse que "durante violentas altercações" perto de Ramallah "numerosos agitadores dispararam" contra os militares, que "responderam abrindo fogo".



"Dois soldados ficaram feridos nas pernas e foram evacuados para o hospital", acrescentou a mesma fonte em um comunicado.



O Ministério da Saúde palestino anunciou logo em seguida a morte de um palestino de 25 anos, Mohammad Hamid, em Al Bireh, ao norte de Ramallah.



O órgão também relatou que outros dois homens haviam falecido, um após levar um tiro no peito e o outro na cabeça.



Horas antes, o exército anunciou que havia "neutralizado" um palestino que tentou atacar soldados perto de Hebron. Fontes médicas palestinas confirmaram a morte do homem à AFP.



Nesta terça-feira, após uma convocação de greve geral do partido Fatah de Mahmoud Abbas, a administração, lojas e escolas em Ramallah e outras cidades permaneceram fechadas.



Paralelamente, no sul do Líbano, na fronteira com Israel, cinco pessoas que protestavam contra os bombardeios israelenses em Gaza foram feridas por gás lacrimogêneo e granadas de fumaça lançadas pelas forças israelenses.



"Vários manifestantes escalaram um muro de concreto na fronteira, com bandeiras e faixas do Hezbollah, e atiraram pedras", segundo a agência nacional de notícias ANI.



"As forças israelenses dispararam gás lacrimogêneo e granadas de fumaça e feriram cinco", acrescentou.