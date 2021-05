Polícia de Dubai busca 'grande felino' em bairro residencial

A polícia de Dubai anunciou nesta terça-feira (18) que uma busca foi lançada para capturar um grande felino preto em um bairro residencial da cidade, nos Emirados Árabes.



Autoridades pediram aos moradores do bairro The Spring que tomassem "todos os cuidados necessários". Circulou nas redes sociais um vídeo no qual era possível ver o animal, que, segundo o jornal "Nation", citando um veterinário, poderia ser um jovem leopardo negro ou uma pantera.



"A polícia de Dubai garantiu aos moradores hoje que está tomando todas as medidas necessárias para reduzir o possível perigo para as pessoas relacionado ao animal selvagem avistado", tuitou o serviço de comunicação do emirado. "Os especialistas estão conduzindo investigações extensas para localizar e capturar o animal", acrescentou.



"Procuramos o animal desde que ele supostamente foi percebido por um morador esta manhã", explicou um agente de segurança ao jornal.