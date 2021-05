Charles Grodin, astro de 'Midnight Run' e 'Beethoven', morre aos 86 anos

O ator norte-americano, apresentador de talk-show e escritor Charles Grodin, mais conhecido por suas performances cômicas em filmes como "Midnight Run" e "Beethoven", morreu aos 86 anos de câncer na medula óssea, disse seu filho à AFP nesta terça-feira(18).



Grodin estrelou ao lado de Robert De Niro na comédia de ação "Midnight Run", no remake de 1976 de "King Kong" e no papel principal, indicado ao Globo de Ouro, da comédia romântica "The Heartbreak Kid".



No início de sua carreira, ele teve um papel menor como médico no clássico de terror de Roman Polanski, "O Bebê de Rosemary", e mais tarde interpretou um pai suburbano na popular comédia "Beethoven".



Grodin morreu nesta terça-feira em sua casa em Wilton, Connecticut, confirmou seu filho Nicholas.



"Uma das pessoas mais engraçadas que já conheci", tuitou a lenda da comédia americana Steve Martin.



Grodin também ganhou um Emmy como corroteirista de um especial de televisão de Paul Simon em 1977, apresentou seu próprio programa de bate-papo dos anos 1990 e foi presença regular em programas apresentados por Johnny Carson, David Letterman e Jay Leno.



Nascido em Pittsburgh em 1935, Grodin se tornou um respeitado artista de teatro, ganhando sua grande chance na comédia da Broadway de 1962 "Tchin-Tchin" e consolidando seu estrelato com "Same Time, Next Year", de 1975, contracenando com Ellen Burstyn.



Outros papéis coadjuvantes notáveis de Grodin foram em filmes como "Heaven Can Wait" de Warren Beatty e "Catch-22" de Mike Nichols.