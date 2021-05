EUA: Pelosi propõe boicote diplomático a Olímpiada de inverno na China em 2022

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, propôs nesta terça, 18, um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de inverno que a China irá sediar em 2022. Em comitê sobre o tema, a democrata pediu que anunciantes "olhem para outro lado", tendo em vista supostos abusos de direitos humanos cometidos pelo país asiático.



"Não sei se é possível fazer isso, não ocorreu no passado", ponderou Pelosi sobre o boicote diplomático. As ameaças aos jogos, marcados para ocorrer em Pequim no ano que vem, cresceram recentemente, e há pressão para um boicote completo da competição. O comitê reunido hoje na Câmara dos Representantes teve como título "China, Genocídio e a Olimpíada".