China lança rap a favor da vacinação para convencer mais céticos

Depois de distribuir ovos grátis e cupons de desconto, agora o rap: frente a uma população que ainda resiste à vacinação contra a covid-19, as autoridades chinesas lançaram, nesta terça-feira (18), um vídeo de hip-hop promovendo a campanha.



Com um insistente refrão "vacine-se rápido", o rap foi postado nas redes sociais pelo Ministério da Saúde da província de Sichuan (sudoeste) e recebeu milhares de "curtidas".



"Todo mundo tem pressa para se imunizar com as vacinas chinesas, há outros países que esperam por elas dia e noite", diz o protagonista, em meio a pessoal de enfermagem de jaleco branco.



Em nível nacional, mais de 421,9 milhões de doses de vacinas foram inoculadas até esta terça, de acordo com balanço da AFP.



Embora o número pareça impressionante, a campanha de vacinação demorou a se expandir na China, freada por uma situação epidemiológica controlada e por uma falta de senso de urgência por parte da população.



Em meados de maio, cerca de 30% da população chinesa havia recebido a primeira injeção de uma vacina de duas doses.



As autoridades tentam, porém, agilizar a campanha. O objetivo é vacinar 40% da população até junho (ou seja, cerca de 560 milhões de pessoas), em meio a novos surtos isolados de contágios descobertos na província de Anhui (leste) e de Liaoning (nordeste).



Para isso, a criatividade das autoridades locais parece não ter fim. Em Pequim, por exemplo, foram distribuídos, nos últimos meses, cupons de desconto e ovos frescos para recompensar os vacinados.



Apenas no domingo (16), foram administradas 13,95 milhões de doses, um recorde, segundo um site que monitora as campanhas de vacinação em todo mundo.