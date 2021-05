Mais de 50 desaparecidos em naufrágio de barco que zarpou da Líbia

Um barco que zarpou da Líbia em direção a Europa naufragou com 90 pessoas a bordo e até o momento apenas 33 foram resgatadas na costa da Tunísia, informou o ministério da Defesa tunisiano.



O porta-voz do ministério, Mohamed Zikri, explicou que os náufragos foram resgatados depois que alcançaram a plataforma de petróleo marítima Miskar.



As autoridades tunisinas pretendem transferir os 33 sobreviventes, a maioria de Bangladesh, para o porto de Zarzis (sudeste), perto da fronteira com a Líbia.



O porta-voz regional da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Flavio Di Giacomo, disse no Twitter que o barco zarpou no domingo do porto líbio de Zuara, a 150 quilômetros de Zarzis.



A Tunísia socorre regularmente os migrantes que partem da vizinha Líbia e que naufragam no Mediterrâneo central, uma das rotas de migração mais mortais de acordo com a ONU.



Na segunda-feira, a Marinha tunisiana resgatou mais de 100 migrantes, a maioria de Bangladesh e Sudão, cujo barco estava prestes a afundar na ilha de Yerbá.



Paralelamente, a Guarda Costeira da Líbia interceptou várias embarcações e as transferiu para o seu país na noite de domingo para segunda-feira.



A IOM lamentou na segunda-feira o fato de que "680 migrantes foram interceptados e levados para a Líbia na noite passada", de acordo com sua porta-voz Safa Msehli no Twitter.