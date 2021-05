AIE defende renúncia a projetos de gás e petróleo para alcançar neutralidade de carbono

O mundo deve renunciar "agora" a aprovar novos projetos de petróleo e gás para alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e manter a esperança de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 ºC, destacou nesta terça-feira (18) a Agência Internacional de Energia (AIE).



A agência publicou um novo roteiro para alcançar a meta da neutralidade de carbono, que consiste em não emitir mais gases do efeito estufa do que o planeta pode absorver.



As possibilidades são limitadas, mas o objetivo ainda é "factível", segundo a AIE, que afirma que a mudança promete "enormes benefícios" em termos de empregos e crescimento econômico.



Isto implica modificar totalmente o panorama energético, com um declínio significativo da demanda por combustíveis fósseis - principais emissores de gases do efeito estufa - e um aumento das energias renováveis.



"À margem dos projetos já aprovados em 2021, nossa previsão não contempla nenhum novo local de petróleo ou de gás com fins de desenvolvimento", destaca a AIE.



O relatório da agência tem o objetivo de preparar a 26ª Conferência da ONU sobre o Clima (COP26), que acontecerá em Glasgow (Reino Unido), em novembro.



O documento aponta que os carros novos com motor de combustão interna devem parar de ser vendidos em 2035 e a eficácia energética teria que crescer 4% por ano a partir da próxima década, ou seja, três vezes mais que ao ritmo atual.



Os esforços necessários para alcançar o objetivo e limitar o aquecimento global a 1,5 ºC em comparação com a era pré-industrial "representam, talvez, o maior desafio já enfrentado pela humanidade", destacou o diretor da AIE, Fatih Birol.



Para isto "são necessárias ações resolutas dos governos, apoiadas por uma cooperação internacional mais importante" do que a que acontece atualmente, disse o economista.



- "Guinada da AIE" -



O relatório da AIE, que aconselha os países em termos de política energética, ressalta que os investimentos em energias renováveis podem elevar o PIB mundial em 4% até 2050 na comparação com as previsões atuais.



Até esta data, a eficiência energética poderia provocar uma queda de 8% na demanda global em relação ao cenário atual, apesar de o planeta contar com quase dois bilhões de pessoas a mais com acesso à energia elétrica.



Os combustíveis fósseis representariam apenas do fornecimento energético mundial, contra quase atualmente.



Além disso, 90% da eletricidade seria procedente das energias renováveis e o restante especialmente da energia nuclear.



A agência prevê que a demanda de petróleo deve atingir o teto em 2030, com 104 milhões de barris diários (mbd).



No que diz respeito aos benefícios para a saúde pública, a AIE considera que seria possível reduzir as mortes prematuras em 2,5 milhões de pessoas por ano a partir de 2050.



O documento representa uma "guinada completa da AIE, dominada até agora pelas energias fósseis", afirma Dave Jones, do centro de pesquisas Ember.



A AIE considera que todas as fábricas de carvão ineficazes deveriam fechar até 2030.



"Isto representaria uma decisão muito ambiciosa para muitos países, especialmente a China, enquanto Índia e África do Sul precisariam de ajuda internacional para alcançar a meta", disse Jones.



A AIE também destaca que enquanto em 2030 a maior parte das reduções globais de CO2 procederá de "tecnologias existentes", em 2050 metade deve proceder de técnicas que ainda estão sendo testadas.



Isto inclui a captura direta e armazenamento de CO2, algo que poderia ter um "impacto significativo", indica o relatório.