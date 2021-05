Surfista morre depois de sofrer ataque de tubarão na Austrália

(foto: AFP / Peter PARKS)

Um surfistadepois de serpor umem uma praia ao norte de Sydney, anunciaram nesta terça-feira (18/5) as autoridades australianas.O ataque aconteceu nesta terça-feira em Tuncurry Beach. "Apesar dosdos serviços, o homem não", anunciou o serviço de emergências de Nova Gales do Sul, estado que tem Sydney como capital.A vítima, de 50 anos, sofreu uma paradadepois de ser mordida em uma perna, informou uma fonte do serviço de emergência.A SharkSmart, agência do governo de Nova Gales do Sulpeladas praias e que informa sobre a presença de tubarões, anunciou que todas as praias da região foram fechadas após o ataque.Este foi o primeiro ataque fatal de tubarão este ano na Austrália, anunciou aTaronga Conservation Society Australia.Em 2020 foram registrados 26 ataques do tipo no país, oito deles