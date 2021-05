Estrela do Pop Ariana Grande se casa

A pop star americana Ariana Grande se casou com seu noivo, o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez, no último domingo em sua casa em Los Angeles, informou a mídia americana nesta segunda-feira (18).



"Foi pequeno e íntimo, menos de 20 pessoas. O ambiente era muito alegre e cheio de amor", revelou um representante de Grande, 27, à revista People, confirmando uma reportagem do TMZ.



"O casal e ambas as famílias não poderiam estar mais felizes", completou o representante.



Grande anunciou seu noivado com Gomez em uma postagem no Instagram em dezembro, acompanhada por fotos do casal e seu anel de diamantes e pérolas com a legenda "para sempre e mais".



O casal foi visto pela primeira vez em público no videoclipe de "Stuck with U", uma música beneficente lançada no início do mês que a cantora gravou com Justin Bieber durante o confinamento provocado pela pandemia do coronavírus na Califórnia.



A canção conta uma história familiar a muitos jovens casais na era da pandemia: forçados a se estabelecerem rapidamente ou permanecerem separados por restrições de mobilidade impostas para conter o vírus.



Grande, vencedora do Grammy, foi noiva do comediante Pete Davidson em 2018.