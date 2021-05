Petróleo começa semana em alta

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, em um mercado que aposta na reativação econômica nos Estados Unidos e na Europa, embora o avanço tenha sido limitado pela situação sanitária na Índia.



O Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 69,46 dólares em Londres, alta de 1,1%. Em Nova York, o barril do WTI para junho subiu 1,4%, a 66,27 dólares.



O avanço da vacinação e a reabertura progressiva do comércio na Europa fazem prever um retorno rápido do crescimento e do consumo de petróleo. Nos Estados Unidos, a temporada de viagens de carro de verão começa no próximo dia 31. O otimismo, no entanto, foi atenuado pela situação catastrófica na Índia, onde a pandemia não dá sinais de desaceleração.



