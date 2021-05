Wall Street fecha em leve baixa

A Bolsa de Nova York reduziu sua queda na última hora do pregão desta segunda-feira e fechou em leve baixa, após um início de sessão complicado para os papéis de tecnologia.



Segundo resultados provisórios do fechamento, o índice Dow Jones teve baixa de 0,16%, a 34.327,79 pontos. O Nasdaq caiu 0,38%, a 13,379,05 unidades, e o S&P; 500 cedeu 0,25%, a 4.163,29.



A rotação que afasta os investidores do setor de tecnologia, sensível à inflação, e o medo de um aumento dos juros tiveram prosseguimento ao longo do dia. O vice-presidente do Fed, Richard Clarida, declarou hoje esperar que a inflação seja temporária, apesar da aceleração registrada em abril.