O Fórum Econômico Mundial cancela sua edição em Cingapura, a próxima será em 2022

O Fórum Econômico Mundial (WEF) cancelou nesta segunda-feira (17, sua reunião anual da elite política e econômica global, que seria realizada em agosto em Cingapura, e anunciou que a próxima edição será em 2022.



"Infelizmente, as trágicas circunstâncias que estão ocorrendo em todas as áreas geográficas, perspectivas de viagens incertas, diferentes taxas de implantação de vacinas e incertezas sobre novas variantes se combinam para tornar impossível realizar um encontro global com líderes empresariais, governamentais e da sociedade civil em todo o mundo na escala planejada", disse o WEF em um comunicado.



O encontro é tradicionalmente realizado todo mês de janeiro na cidade suíça de Davos, nos Alpes.



No entanto, já havia sido adiado várias vezes devido à crise do coronavírus.



A instituição, sediada em Genebra, informou que a próxima reunião anual ocorrerá no primeiro semestre de 2022, com data e local a serem determinados ainda este ano.



"Tem sido uma decisão difícil, principalmente considerando o grande interesse de nossos parceiros em se reunir não só virtualmente, mas pessoalmente, e contribuir para um mundo mais resiliente, inclusivo e sustentável", disse o presidente executivo do WEF, Klaus Schwab.



"Mas, em última análise, a saúde e a segurança de todos os envolvidos é nossa maior prioridade", acrescentou.