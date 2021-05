WarnerMedia e Discovery anunciam fusão para criar gigante do streaming

O grupo americano de telecomunicações AT&T; anunciou nesta segunda-feira (17) a fusão de sua filial WarnerMedia, proprietária da CNN e HBO, com o grupo Discovery, o que vai criar um gigante para competir com as plataformas de streaming Netflix e Disney+.



Quando o acordo for concretizado, a AT&T; receberá US$ 43 bilhões, e seus acionistas terão 71% da nova empresa, enquanto os acionistas do grupo Discovery terão 29%.



Em um comunicado conjunto, a fusão foi descrita como a criação de "um dos maiores players globais do streaming".



O acordo combina "o entretenimento premium e os produtos esportivos e noticiosos da WarnerMedia com a liderança da Discovery em entretenimento internacional e de não ficção, assim como com seus negócios esportivos, para criar uma empresa global de entretenimento líder e autônoma", afirma o comunicado.



A fusão criará um concorrente para os líderes de mercado, Netflix e Disney+, que registraram o aumento do número de assinantes durante a pandemia.



A desaceleração no crescimento da plataforma de trasnmissão online da Disney no primeiro trimestre gerou, no entanto, preocupação dos investidores, e as ações do grupo registraram queda na semana passada.



O nome da nova entidade será revelado "nos próximos dias ou na próxima semana", disse David Zaslav, atual presidente da Discovery, que comandará a nova empresa, em entrevista à rede norte-americana CNBC.



Inicialmente bem recebida na Bolsa de Valores de Nova York, a transação deu lugar a algum ceticismo: a AT&T; subiu modestos 1,78% e a Discovery caiu 2,22% por volta das 15h30 GMT (12h30 do horário de Brasília).



A AT&T; comprou a Time Warner em 2018 e depois a rebatizou como WarnerMedia. É proprietária da HBO, dos estúdios Warner Bros e de canais a cabo como a CNN.



A Discovery tem canais em mais de 200 países, segundo o site da empresa.



- Novo modelo -



Diante de um novo modelo econômico, sem publicidade e com assinaturas mensais, diversos grupos buscam fortalecer sua oferta para se manterem em um mercado tão competitivo como o de entretenimento nos Estados Unidos.



A AT&T;, a primeira operadora de cabo nos Estados Unidos e segunda operadora móvel, lançou em 2020 sua própria plataforma de streaming HBO MAX, e a Discovery, a sua, Discovery+, no início do ano.



"A nova empresa poderá investir mais em conteúdos originais para os seus serviços de streaming, melhorar as opções de programação dos seus canais de televisão paga (...) e oferecer mais experiências inovadoras em vídeo, assim como mais opções aos telespectadores", destacaram os dois grupos, no comunicado divulgado hoje.



No final de 2020, a HBO MAX contava com 61 milhões de assinantes, e a Discovery+, 15 milhões, no final de abril. Já a Netflix tinha 204 milhões, e as plataformas Disney (Disney+, ESPN+, Hulu), 146 milhões.



O faturamento previsto para a nova gigante é de cerca de US$ 52 bilhões até 2023. O projeto de fusão prevê economia ppr sinergias de cerca de US$ 3 bilhões anuais.



Para Richard Greenfield, analista da Lightshed Partners, "no ambiente midiático atual, é preciso ter um tamanho suficiente em um mercado específico para ser, ao mesmo tempo, suficientemente grande e suficientemente ágil para se adaptar às mudanças tecnológicas e conseguir um espaço significativo em uma paisagem dominada pelas plataformas", conforme a publicação de um blog.



No final de 2020, a AT&T; já havia vendido a plataforma de streaming especializada em séries de animação japonesas Crunchyroll para a Sony e anunciado, em fevereiro, que cedia parte da DirectTV para a firma de investimentos TPG.



A fusão com a Discovery permitirá que a AT&T;, com uma dívida de US$ 169 bilhões no final de março, devido, principalmente a inúmeras aquisições de mídia, fortaleça um pouco suas finanças.



Além das autorizações regulatórias para uso, a transação deve ser submetida aos acionistas do Discovery para aprovação, mas não requer qualquer voto dos acionistas da AT&T.;