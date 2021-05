Discovery e WarnerMedia anunciam fusão para criar gigante do streaming

(foto: AFP / EVA HAMBACH)

O grupode telecomunicações AT&Tnesta segunda-feira (17/5) a fusão de sua filial WarnerMedia, proprietária da CNN e HBO, com o grupo Discovery, o que vai criar um gigante para competir com as plataformas deNetflix e Disney+.Quando o acordo for concluído, a AT&T receberá 43 bilhões de dólares e seus acionistas terão 71% da nova empresa, enquanto osdo grupo Discovery terão 29%.Em um comunicado conjunto, a fusão foi descrita como ade "um dos maiores players globais do streaming".O acordo combina "opremium e os produtos esportivos e noticiosos da WarnerMedia com a liderança da Discovery em entretenimento internacional e de não ficção, assim como com seus negócios esportivos, para criar uma empresa global de entretenimento líder e autônoma", afirma o comunicado.A fusão criará um concorrente para os líderes de mercado, Netflix e Disney+, que registraram o aumento do número de assinantes durante aA desaceleração no crescimento da plataforma de streaming da Disney no primeiro trimestre, no entanto, gerou a preocupação dos investidores e as ações do grupo registraram queda na semanaA AT&T comprou a Time Warner em 2018 e depois a rebatizou como WarnerMedia,da HBO, dos estúdios Warner Bros. e de canais a cabo como a CNN.Discovery tem canais em mais de 200 países, segundo o site da