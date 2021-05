O grupo americano de telecomunicações AT&T; anunciou nesta segunda-feira (17) a fusão de sua filial WarnerMedia, proprietária da CNN e HBO, com o grupo Discovery, o que vai criar um gigante para competir com as plataformas de streaming Netflix y Disney+.



O acordo combina "o entretenimento premium e os produtos esportivos e noticiosos da WarnerMedia com a liderança da Discovery em entretenimento internacional e de não ficção, assim como com seus negócios esportivos, para criar uma empresa global de entretenimento líder e autônoma", afirma um comunicado divulgado pelas empresas.