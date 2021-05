Biden fala com Abbas e pede que Hamas pare de lançar foguetes contra Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou neste sábado (15), por telefone, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Segundo nota da Casa Branca, os dois líderes discutiram as tensões atuais em Jerusalém e na Cisjordânia e "compartilharam seu desejo comum de que Jerusalém seja um lugar de coexistência pacífica para povos de todas as fés e origens".



De acordo com o comunicado, Biden deu atualizações a Abbas sobre o envolvimento diplomático americano no conflito atual e "ressaltou a necessidade de o Hamas parar de lançar foguetes contra Israel" - o Hamas controla a Faixa de Gaza. Ambos lamentaram as vítimas do confronto, entre elas civis e especificamente crianças, e Biden reafirmou seu "firme compromisso" com uma solução negociada de dois Estados como o melhor caminho para uma paz duradoura entre israelenses e palestinos.