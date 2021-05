Ataque de Israel destrói prédio com escritórios da Al Jazeera em Gaza

Um ataque israelense destruiu neste sábado um prédio na Cidade de Gaza que abrigava os escritórios de veículos de comunicação internacionais, como a agência de notícias Associated Press e o Al Jazeera. O movimento foi uma resposta a disparos feitos pelo Hamas nesta manhã contra Tel Aviv e outras áreas próximas.



Militares de Israel afirmaram que o prédio foi utilizado pelos serviços de inteligência militar do Hamas e que os caças só o alvejaram após alertarem os moradores a evacuarem o local. Em um comunicado na sua conta do Twitter, a Associated Press conta que o proprietário do prédio recebeu um telefonema orientando as pessoas que estavam no edifício a saírem e se protegerem antes do ataque.



O bombardeio ocorre em meio à escalada do conflito entre Israel e o grupo militar de Gaza, o Hamas. O conflito é o mais intenso desde a guerra vista em 2014 e começou com protestos palestinos contra a possível remoção forçada de moradores em áreas reivindicadas por israelenses na Jerusalém Oriental. Enquanto isso, potências regionais e internacionais, incluindo Estados Unidos, Egito e Catar, tentam mediar um cessar-fogo entre os dois lados.



A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse em um comunicado publicado este sábado que "em vez de tentar acalmar as tensões, a retórica inflamada de líderes de todos os lados parece estar procurando excitar o conflito". Bachelet alertou que o lançamento "de um grande número de foguetes indiscriminados por grupos armados palestinos" contra Israel é uma clara violação do Direito Internacional Humanitário e equivale a um crime de guerra.



Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 140 pessoas da cidade foram mortas, incluindo 39 crianças. Israel, por outro lado, diz que seus ataques mataram mais de 75 militares e que algumas mortes de civis em Gaza foram causadas por foguetes disparados contra Israel, que falharam e caíram em área palestina.