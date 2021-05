Reino Unido aumenta distribuição de testes de covid-19 para conter cepa indiana

O Reino Unido vai começar a distribuir testes de coronavírus de porta em porta em duas cidades do norte da Inglaterra neste sábado, na tentativa de conter uma nova variante do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia. O governo convocou funcionários da área da saúde e o apoio do exército para a medida, já que os novos casos dessa cepa mais do que dobraram em uma semana e agora ameaçam os planos de flexibilização das restrições no próximo mês.



Embora ainda não esteja claro, consultores científicos do país dizem que a variante parece ser mais transmissível do que a do Reino Unido, mas ressaltam que não há evidências de que seja mais grave ou de que não possa ser prevenida com as vacinas existentes.



Ontem, em entrevista coletiva, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que não pode garantir que as restrições finais na região sejam atenuadas em 21 de junho. Ele também reiterou que o número de infecções continua "baixo" em todo o país e, por conta da vacinação, o cenário é melhor em comparação ao ano passado. No entanto, ele afirmou que as pessoas terão que "esperar para ver" se a nova variante identificada na Índia é mais transmissível e aguardar por mais evidências de que os imunizantes reduziram os riscos de hospitalizações e mortes.