Pobreza sobe 10 pontos percentuais no Peru por causa de pandemia e alcança 30% da população

A pobreza no Peru atingiu seu nível mais alto em 10 anos em 2020, afetando 30,1% da população por causa da recessão econômica gerada pela pandemia da covid-19, informou o governo nesta sexta-feira (14).



"Em 2020, a pobreza monetária atingiu 30,1% da população do país, aumentando 9,9 pontos percentuais em relação a 2019", anunciou o Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI).



A última vez que o Peru teve uma população tão pobre foi em 2010, quando ela constituía 30,8% do país.



"O aumento da pobreza estaria associado à paralisação da maior parte das atividades econômicas, perante o Estado de Emergência [sanitária] Nacional e ao isolamento social obrigatório devido à presença da covid-19 no país", ressaltou o INEI em relatório anual sobre a pobreza.



O Peru tem 33 milhões de habitantes e a pandemia de 2020 causou uma recessão devido a um longo confinamento de mais de 100 dias que paralisou a economia. O PIB registrou uma queda de 11,12% no ano passado.



As autoridades peruanas consideram pobre pessoas cujo gasto mensal com alimentos e outros bens e serviços básicos é inferior a 360 soles (cerca de US$ 100).



O relatório estabelece que a pobreza atingiu 45,7% da população nas áreas rurais e 26,0% nas áreas urbanas, o que equivale a um aumento de 4,9 pontos e 11,4 pontos respectivamente, em relação a 2019.



Os maiores aumentos na pobreza ocorreram na região metropolitana de Lima, que passou de 14,2% para 27,5%. A capital peruana tem 10 milhões de habitantes.



A pobreza extrema, por sua vez, afetou 5,1% da população, aumentando 2,2 pontos percentuais em relação a 2019.



No Peru, 70,2% das residências contam com água, saneamento e eletricidade. Em relação à Internet, 18,0% dos domicílios pobres possuem conexão e 7,4% dos domicílios em extrema pobreza têm acesso a esse serviço.