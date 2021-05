Wall Street fecha no azul e encerra semana de volatilidade

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira e encerrou uma semana de grande volatilidade.



O Dow Jones subiu 1,06%, a 34.382,13 pontos; o Nasdaq, 2,32%, a 13.429,98 pontos; e o S&P; 500, 1,49%, a 4.173,81 unidades. Mas no conjunto da semana, os indicadores caíram: o Dow Jones perdeu 1,14%; o Nasdaq, 2,34%; e o S&P; 500, 1,39%.



A queda semanal é explicada por três sessões consecutivas no vermelho entre segunda e quarta-feira, principalmente devido aos sinais de aumento dos preços nos Estados Unidos, que levam o investidor a temer uma pressão inflacionária.



No encerramento da semana, a bolsa dubiu devido ao otimismo gerado pela decisão das autoridades de saúde americanas de eliminar a obrigação do uso de máscara em lugares fechados no caso de pessoas vacinadas contra a Covid-19. "Isso sugere que mais jovens estão se vacinando, o que é positivo para a economia", explicou Quincy Krosby, da Prudential Financial.



