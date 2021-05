Governo afegão e talibãs se reúnem no Catar para acelerar plano de paz

Negociadores do governo afegão e dos talibãs se reuniram no Catar nesta sexta-feira (14) para discutir como acelerar as negociações de paz, após meses de suspensão, informaram fontes oficiais de ambos os lados.



As partes "insistiram em acelerar as negociações de paz", informou um tuíte da equipe do governo afegão.



O Talibã, por sua vez, escreveu no Twitter que "ambos os lados concordaram em continuar as negociações depois" do Eid al-Fitr, o feriado muçulmano que marca o fim do jejum do Ramadã.



Um cessar-fogo de três dias acordado entre os talibãs e as forças afegãs entrou em vigor na quinta-feira, após semanas de confrontos violentos em todo o país.



No entanto, uma explosão nesta sexta-feira matou ao menos 12 pessoas em uma mesquita nos arredores de Cabul. O ataque ocorreu durante a oração tradicional de sexta-feira.